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    У ОБСЄ наголосили про неприпустимість відкриття вогню у відповідь на Донбасі

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    «Будь-яке застосування озброєння є порушенням», – підкреслив Хуг

    Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг наголосив, що будь-яке відкриття вогню у відповідь є порушенням домовленості про режим тиші на Донбасі.

    Про це він заявив на брифінгу в Краматорську у вівторок, 15 травня.

    За словами Хуга, з другої половини квітня спостерігачі СММ ОБСЄ сприяють встановленню локальних «вікон тиші» задля проведення ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції. «Водночас відповідальність за припинення стрілянини лежить не на моніторинговій місії, а на сторонах», – підкреслив він.

    Хуг зазначив, що попри надані сторонами гарантії припинення вогню в районі ДФС, спостерігачі щодня фіксують там обстріли.

    «Обидві сторони заявляють, що вони відкривають вогонь тільки у відповідь… Але саме це є також порушенням досягнутих домовленостей про припинення вогню. Будь-яке застосування озброєння є порушенням», – заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ.

    За його словами, близьке розміщення позицій сторін (у деяких місцях вони розташовані обабіч однієї дороги) і наявність у них важкого озброєння (танки, міномети, артилерійські установки) загострює напруженість та призводить до того, що може виникати загострення.

    «Це озброєння ми фіксуємо по обидва боки лінії зіткнення», – зазначив Хуг, наголосивши, що поки важку зброю не буде відведено, ризики залишатимуться.

    Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у вівторок, 15 травня, зустрівся із спецпредставником США в справах України Куртом Волкером.

    Джерело: Українська правда

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл Україна
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