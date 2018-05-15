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    Волкер зустрівся з командувачем Об’єднаних сил

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    Фото: Facebook Операції Об'єднаних сил

    Це перша зустріч Наєва із спецпредставником державного департаменту США

    Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у вівторок, 15 травня, проводить зустріч із спецпредставником США в справах України Куртом Волкером.

    Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

    Зазначається, що Наєв поблизу лінії розмежування ознайомить Волкера з військовою та гуманітарною складовими операції.

    «Сторони обговорять безпекову ситуацію на Донбасі та обміняються думками щодо шляхів мирного врегулювання конфлікту», - заявили у прес-центрі.

    З початку проведення Операції Об’єднаних сил це перша зустріч командувача із спецпредставником державного департаменту США.

    Наєв подякував Волкеру «за підтримку в боротьбі з російським агресором».

    Нагадаємо, 14 травня Волкер розпочав свій сьомий за останні вісім місяців візит до України. У його програмі заплановані зустрічі з державним керівництвом у Києві, а також поїздка на схід України.

    Донбас США Україна Курт Волкер Операція Об’єднаних сил Сергій Наєв
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