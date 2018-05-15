Волкер зустрівся з командувачем Об’єднаних сил

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Фото: Facebook Операції Об'єднаних сил

Це перша зустріч Наєва із спецпредставником державного департаменту США

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у вівторок, 15 травня, проводить зустріч із спецпредставником США в справах України Куртом Волкером.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що Наєв поблизу лінії розмежування ознайомить Волкера з військовою та гуманітарною складовими операції.

«Сторони обговорять безпекову ситуацію на Донбасі та обміняються думками щодо шляхів мирного врегулювання конфлікту», - заявили у прес-центрі.

З початку проведення Операції Об’єднаних сил це перша зустріч командувача із спецпредставником державного департаменту США.

Наєв подякував Волкеру «за підтримку в боротьбі з російським агресором».

Нагадаємо, 14 травня Волкер розпочав свій сьомий за останні вісім місяців візит до України. У його програмі заплановані зустрічі з державним керівництвом у Києві, а також поїздка на схід України.