Волкер зустрівся з командувачем Об’єднаних сил
-
Розсилка
Це перша зустріч Наєва із спецпредставником державного департаменту США
Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у вівторок, 15 травня, проводить зустріч із спецпредставником США в справах України Куртом Волкером.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що Наєв поблизу лінії розмежування ознайомить Волкера з військовою та гуманітарною складовими операції.
«Сторони обговорять безпекову ситуацію на Донбасі та обміняються думками щодо шляхів мирного врегулювання конфлікту», - заявили у прес-центрі.
З початку проведення Операції Об’єднаних сил це перша зустріч командувача із спецпредставником державного департаменту США.
Наєв подякував Волкеру «за підтримку в боротьбі з російським агресором».
Нагадаємо, 14 травня Волкер розпочав свій сьомий за останні вісім місяців візит до України. У його програмі заплановані зустрічі з державним керівництвом у Києві, а також поїздка на схід України.