У пансіонаті фіскалів, де проживає Насіров, Калєтнік та Хомутиннік, проходять обшуки

За словами журналістів, спецслужбовці заявили, що на території реабілітаційного центру проходять слідчі дії

На території реабілітаційного центру «Конча-Заспа» для співробітників ДФС, нині СБУ проводить обшуки. Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка телеканалу «1+1» Ольга Василевська. За словами журналістки, спецслужбовці були проти присутності журналістів біля пансіонату під час слідчих дій. «Один з них -



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фото з відкритих джерел Конча-Заспа

За словами журналістів, спецслужбовці заявили, що на території реабілітаційного центру проходять слідчі дії

На території реабілітаційного центру «Конча-Заспа» для співробітників ДФС, нині СБУ проводить обшуки. Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка телеканалу «1+1» Ольга Василевська.

За словами журналістки, спецслужбовці були проти присутності журналістів біля пансіонату під час слідчих дій. «Один з них - ініціативний такий - вирішив до мене підійти. Завів мою улюблену пісню: всі журналісти козли, працювати заважають, не любимо ми вас. Ходіть тут, нічого ми вам не розповімо, нікуди не пустимо. Такий маленький, а вже журналісти йому заважають. Красти заважають, так», - написала журналістка.

Як раніше повідомляв «Главком», до переліку користувачів реабілітаційного центру «Конча-Заспа» увійшли три десятка осіб, серед яких є відсторонений від посади голова ДФС Роман Насіров, екс-віце-спікер парламенту та колишній голова митної служби Ігор Калєтнік, колишній заступник Калєтніка Степан Дериволков, діючий народний депутат від групи «Відродження» Віталій Хомутиннік та інші.

Нагадаємо, що минулого року в реабілітаційному центрі «Конча-Заспа» для співробітників ДФС, пройшли обшуки. Згідно з інформацією судового реєстру, Генпрокуратура розшукувала підозрюваних із фіскальної служби Київщини, які допомагали місцевому бізнесу не платити податки. Серед підозрюваних виявилась співробітниця ДФС, яка мешкала в одному із будинків цього санаторного закладу – саме в її помешканні і проходили обшуки.

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