У ПАР вбили туриста з України



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Українець отримав в груди кілька ударів ножем Фото: Supplied

Причиною вбивства міг стати рюкзак чоловіка - зловмисники забрали його після смерті жертви

Українського туриста Івана Іванова зарізали під час сходження на гору в Національному парку Столова гора в ПАР, пише портал IOL .

Уточнюється, що на 44-річного громадянина України напали під час сходження по гірській стежці.

Між жертвою і трьома нападниками зав'язалася бійка, в ході якої Іванов отримав у груди кілька ударів ножем. Незабаром він помер від втрати крові.

Відзначається, що зловмисники забрали рюкзак убитого.

Незабаром їх помітив місцевий житель, який звернувся у правоохоронні органи.

Співробітники поліції затримали 25-річного молодика, який зізнався у скоєному і розповів поліцейським, де вони можуть знайти тіло туриста.

Також нагадаємо, що у Харкові вночі посеред вулиці застрелили чоловіка. За словами свідків, на чоловіка напав чоловік, одягнений у все чорне.