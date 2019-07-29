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    У ПАР вбили туриста з України

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    <span>Українець отримав в груди кілька ударів ножем</span> - У ПАР вбили туриста з України
    Українець отримав в груди кілька ударів ножем
    Фото: Supplied

    Причиною вбивства міг стати рюкзак чоловіка - зловмисники забрали його після смерті жертви

    Українського туриста Івана Іванова зарізали під час сходження на гору в Національному парку Столова гора в ПАР, пише портал IOL.

    Уточнюється, що на 44-річного громадянина України напали під час сходження по гірській стежці.

    Між жертвою і трьома нападниками зав'язалася бійка, в ході якої Іванов отримав у груди кілька ударів ножем. Незабаром він помер від втрати крові.

    Відзначається, що зловмисники забрали рюкзак убитого.

    Незабаром їх помітив місцевий житель, який звернувся у правоохоронні органи.

    Співробітники поліції затримали 25-річного молодика, який зізнався у скоєному і розповів поліцейським, де вони можуть знайти тіло туриста.

    Також нагадаємо, що у Харкові вночі посеред вулиці застрелили чоловіка. За словами свідків, на чоловіка напав чоловік, одягнений у все чорне. 

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