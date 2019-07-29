У ПАР вбили туриста з України
Причиною вбивства міг стати рюкзак чоловіка - зловмисники забрали його після смерті жертви
Українського туриста Івана Іванова зарізали під час сходження на гору в Національному парку Столова гора в ПАР, пише портал
Уточнюється, що на 44-річного громадянина України напали під час сходження по гірській стежці.
Між жертвою і трьома нападниками зав'язалася бійка, в ході якої Іванов отримав у груди кілька ударів ножем. Незабаром він помер від втрати крові.
Відзначається, що зловмисники забрали рюкзак убитого.
Незабаром їх помітив місцевий житель, який звернувся у правоохоронні органи.
Співробітники поліції затримали 25-річного молодика, який зізнався у скоєному і розповів поліцейським, де вони можуть знайти тіло туриста.
Також нагадаємо, що у Харкові вночі посеред вулиці застрелили чоловіка. За словами свідків, на чоловіка напав чоловік, одягнений у все чорне.