У парламенті Словаччини проросійські депутати осквернили прапор України (відео)

У парламенті Словаччини один із депутатів вилив воду на прапор України

На інцидент відреагувало українське посольство в Словацькій Республіці

На позачерговому засіданні словацького парламенту 8 лютого депутат Андрей Медвецьки облив водою державний прапор України. Про це повідомляє видання Іnfopost.

Сьогодні словацькі депутати зібрались у парламенті, щоб затвердити оборонну угоду зі США.

Сесія почалася з того, що народні обранці не дозволили Генпрокурору Словаччини Марошу Жилінці виступити в парламенті. Генпрокурор мав 35 зауважень до угоди зі США, і в цілому Генпрокуратура не підтримала угоду.

Угода має дозволити Збройним силам США використовувати словацькі військові аеропорти або інші узгоджені об’єкти та приміщення. Словаччина має надавати їх без орендної плати. Угода має діяти протягом десяти років.

Опозиція вважає цю угоду можливою втратою суверенітету. Її представники неодноразово блокували трибуни, зривали виступ міністра оборони Словаччини і не давали виступати представникам провладних партій та влади.

Потім депутати від ультраправої партії «Народна партія – Наша Словаччина» Петер Крупа та Андрей Медвецьки заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. А представники партії «Свобода і солідарність» Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розтягнули перед трибуною прапор України.

Після цього Медвецьки взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.

Спікер вимушено оголосив перерву у засіданні.

На інцидент відреагувало українське посольство в Словацькій Республіці.

«Сьогодні в Києві Іван Корчок підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини в підтримці України! Маємо підтримку й в НацРаді CР! Негідне поводження з прапором України з боку депутатів Marek Kotleba, Andrej Medvecky не може її похитнути! Засуджуємо й вимагаємо вибачень!», – йдеться в повідомленні пресслужби посольства України в СР.

Нагадаємо, 7 лютого район операції Об'єднаних сил (ООС) відвідали міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії – Олександр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавський.