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    Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідали район ООС (фото)

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    Міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії відвідали Станицю Луганську - Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідали район ООС (фото)
    Міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії відвідали Станицю Луганську
    фото: facebook.com/pressjfo.news

    Члени делегації ознайомилися з роботою контрольного пункту в’їзду-виїзду Станиця Луганська

    Район операції Об'єднаних сил (ООС) відвідали міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії – Олександр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавський. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Делегацію глав МЗС супроводжував командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк та керівник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдаімов. Іноземних гостей познайомили з роботою пункту пропуску Станиця Луганська.

    Міністри передали пакет допомоги для відновлення зруйнованої інфраструктури селища.

    В ході спільного брифінгу глави МЗС висловили слова підтримки Україні і запевнили, що країна не залишиться сам на сам у протистоянні з російським агресором.

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    Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідали район ООС (фото)
    Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідали район ООС (фото)
    Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідали район ООС (фото)
    фото: facebook.com/pressjfo.news

    У свою чергу Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що українські воїни зараз боронять не лише свою Батьківщину, а й увесь цивілізований світ.

    Напередодні глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії».

    Теги: Австрія МЗС Донбас Словаччина Чехія Операція Об’єднаних сил
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    Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідали район ООС (фото)