Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідали район ООС (фото)
Члени делегації ознайомилися з роботою контрольного пункту в’їзду-виїзду Станиця Луганська
Район операції Об'єднаних сил (ООС) відвідали міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії – Олександр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавський. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Делегацію глав МЗС супроводжував командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк та керівник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдаімов. Іноземних гостей познайомили з роботою пункту пропуску Станиця Луганська.
Міністри передали пакет допомоги для відновлення зруйнованої інфраструктури селища.
В ході спільного брифінгу глави МЗС висловили слова підтримки Україні і запевнили, що країна не залишиться сам на сам у протистоянні з російським агресором.
У свою чергу Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що українські воїни зараз боронять не лише свою Батьківщину, а й увесь цивілізований світ.
Напередодні глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії».