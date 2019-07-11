У партії Медведчука заявили, що 40 молодиків напали на нардепа Святаша



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Фото пресслужби «Опозиційної платформи-За життя»

Чинний нардеп та кандидат в депутати від «Опозиційної платформи-За життя» Дмитро Святаш начебто отримав опіки рук та «інші тілесні ушкодження»

У середу, 10 липня, близько 19:00 у Харкові під час зустрічі з виборцями невідомі скоїли напали на чинного нардепа та кандидата в народні депутати від «Опозиційної платформи-За життя» Дмитра Святаша.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

«Близько 40 невідомих у чорному одязі, озброєні ножами, кастетами, газовими балончиками, напали на парламентаря. Нападники скандували заклики фізично знищити кандидата в народні депутати. У результаті Дмитро Святаш отримав опіки рук та інші тілесні ушкодження. Від застосування сльозогінного газу постраждав не тільки кандидат у депутати, але і люди, що знаходилися поруч», - заявили в «Опозиційній платформі-За життя»

Зазначається, що за фактом нападу Святаш написав заяву в поліцію.

Нагадаємо, на початку липня у Харкові нардепа Святаша закидали яйцями та зеленкою.