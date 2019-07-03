У Харкові нардепа Святаша закидали яйцями та зеленкою (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Святаш

Напад стався 3 липня на площі Свободи

У Харкові на площі Свободи група невідомих молодих людей у середу вранці закидала яйцями та пакетами із зеленкою народного депутата Дмитра Святаша (група «Відродження»), коли він виходив після телеефіру на UA: Харків.

Про це сам постраждалий повідомив «Інтерфакс-Україна».

«Я помітив ще до ефіру групу дивних молодих людей, осіб 10-15. Коли я виходив після ефіру, їх уже стало більше, вони почали кидати в нас (мене і мою групу підтримки, хлопців із спортивного клубу «Пересвіт») яйця та якісь пакети, зав'язалася бійка... Зараз я пишу заяву в поліцію про напад на народного депутата», - розповів Святаш.

Він стверджує, що сам у бійці не брав участі.

За словами Святаша, серед нападників він бачив свого конкурента на виборах - кандидата в народні депутати Костянтина Немічева (партія «Національний корпус»).

«У нас був прямий ефір, присвячений виборам у 170-му окрузі, на який запросили чотирьох кандидатів, але прийшли лише двоє: Немічев і я. Нормальний ефір, після нього ми потиснули один одному руки. Я був дуже здивований, побачивши, що у бійці бере участь пан Немічев», - сказав Святаш.

За його словами, нападники розбили бітами три автомобілі «пересвітівців».

Водночас, за інформацією відділу комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області, внаслідок конфлікту було пошкоджено лише один автомобіль.

«Невідомі особи закидали кандидата в народні депутати України яйцями та зеленкою. Також внаслідок події був пошкоджений автомобіль «Рено», припаркований неподалік місця нападу», - повідомили в поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, заявили в поліції.

Поліцейські встановлюють усі обставини конфлікту.