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    Медики назвали причину масового отруєння у ресторані під Львовом

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    Медики назвали причину масового отруєння у ресторані під Львовом

    У пацієнтів діагностували сальмонельоз

    Через отруєння у ресторані «Княжий двір», що у селі Сокільники Львівської області, в лікарні перебуває одинадцять людей. Про це повідомив директор Львівської інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

    «У пацієнтів діагностували сальмонельоз. Через отруєння хворих не побільшало. У нас лікується одинадцять людей, двоє з них – діти. Причина отруєння наразі невідома. Стан пацієнтів добрий, деяких будемо виписувати», - повідомив Федоренко.

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    Нагадаємо, восьмеро людей потрапили до лікарні після харчування у ресторані «Княжий двір» у селі Сокільники на Львівщині.

    Пізніше стало відомо, що у медичні заклади Львова та Пустомитівщини з симптомами харчового отруєння звернулися дванадцятеро осіб.

    Раніше повідомлялося, що  в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.». Згодом стало відомо, що причиною хвороби стала також сальмонела. 

     

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