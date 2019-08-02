Медики назвали причину масового отруєння у ресторані під Львовом



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У пацієнтів діагностували сальмонельоз

Через отруєння у ресторані «Княжий двір», що у селі Сокільники Львівської області, в лікарні перебуває одинадцять людей. Про це повідомив директор Львівської інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

«У пацієнтів діагностували сальмонельоз. Через отруєння хворих не побільшало. У нас лікується одинадцять людей, двоє з них – діти. Причина отруєння наразі невідома. Стан пацієнтів добрий, деяких будемо виписувати», - повідомив Федоренко.

Нагадаємо, восьмеро людей потрапили до лікарні після харчування у ресторані «Княжий двір» у селі Сокільники на Львівщині.

Пізніше стало відомо, що у медичні заклади Львова та Пустомитівщини з симптомами харчового отруєння звернулися дванадцятеро осіб.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.». Згодом стало відомо, що причиною хвороби стала також сальмонела.