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    У Первомайську знайшли застреленим кандидата в нардепи

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    <p>За даними ЗМІ, у Первомайську знайшли застреленим Василя Мосякіна, який балотувався у народні депутати від &laquo;Опозиційного блоку&raquo;</p> - У Первомайську знайшли застреленим кандидата в нардепи

    За даними ЗМІ, у Первомайську знайшли застреленим Василя Мосякіна, який балотувався у народні депутати від «Опозиційного блоку»

    За даними поліції, головна версія трагедії – самогубство

    У місті Первомайськ у вівторок, 16 липня, охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата в народні депутати України, з вогнепальним пораненням.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

    Тіло вбитого було виявлене у боксі підприємства по вулиці Гвардійська.

    На місце події прибула слідчо-оперативна група на чолі з начальником Первомайського відділу поліції Андрієм Гарастюком.

    «Головна версія - самогубство. Поряд з тілом загиблого знаходилась мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи здійснив постріл собі в область грудей», - заявили в поліції.

    За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як вимагає процедура у подібних випадках.

    Тривають першочергові слідчі дії. Усі обставини трагедії та її причини встановлюються.

    За даними ТСН, застрелений чоловік - 56-річний Василь Мосякін, який був директором місцевого КП «Флора» і балотувався у народні депутати від «Опозиційного блоку».

    Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області невідомі напали на кандидата у народні депутати Назарія Чепка. Чоловіка ножем поранили в груди.

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