У Північній Кореї страждають від недоїдання 11 мільйонів людей - ООН



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Зараз від недоїдання потерпає кожна п’ята дитина в КНДР

В ООН наголошують, що у Північній Кореї дітям «загрожує смерть від виліковних хвороб»

11 мільйонів людей у Північній Кореї страждають від недоїдання і не мають достатньої кількості чистої питної води та доступу до основних медичних послуг.

Про це йдеться в оприлюдненому 6 березня звіті Організації Об’єднаних Націй.

Як зазначається, недоїдання загрожує цілому поколінню дітей. Зараз від недоїдання потерпає кожна п’ята дитина в КНДР.

В ООН наголошують, що «в поєднанні з обмеженою медичною допомогою й відсутністю доступу до безпечної води та санітарно-гігієнічних послуг» дітям цієї закритої країни «загрожує смерть від виліковних хвороб».

Координатор ООН по Північній Кореї Тапан Мішра заявив, що організація намагається зібрати у 2019 році для гуманітарної допомоги КНДР 120 мільйонів доларів.

Як відомо, проти Північної Кореї, в якій живе близько 24 мільйонів людей, діють санкції ООН і США, спрямовані на те, щоб змусити Пхеньян відмовитися від програми ядерної зброї та балістичних ракет.

Нагадаємо, представники розвідки Республіки Корея та військові аналітики США повідомляють про те, що КНДР почала відновлювати об’єкт, який використовується для запуску супутників і випробування ракетних двигунів.

Джерело: Радіо Свобода