КНДР почала відновлювати інфраструктуру для випробування ракетних двигунів



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Кім Чен Ин пропонував знищити об’єкт повністю в присутності експертів США

Роботи на полігоні Сохе почалися іще до саміту в Ханої

Представники розвідки Республіки Корея та військові аналітики США повідомляють про те, що КНДР почала відновлювати об’єкт, який використовується для запуску супутників і випробування ракетних двигунів.

Про це пише американське видання The New York Times.

Роботи за даними напрямками можуть використовуватися для розвитку міжконтинентальних балістичних ракет. Так, минулого літа почалися роботи по частковому знищенню полігону Сохе. У вересні 2018 року в рамках третьої зустрічі із очільником Республіки Корея Мун Чже Іном Кім Чен Ин запропонував знищити цей об’єкт повністю в присутності експертів США.

Проте в рамках закритого брифінгу для законодавців Республіки Корея представники розвідки цієї країни заявили про початок робіт із відновлення полігону Сохе. При цьому відповідні роботи почалися іще до саміту між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом в Ханої.

Розвідка вважає, що Пхеньян почав відбудовувати даний об’єкт - або щоб згода на його знищення виглядала більш переконливою, або для демонстрації США готовності повернутися до попередньої політики ракетних випробувань.

Нагадаємо, патріарх Московський і всієї Русі Кирило планує відвідати Північну Корею.