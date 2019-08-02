У поліції розповіли, як нацгвардійці патрулюватимуть вулиці



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Патрулі гвардійців нестимуть службу в особливо криміногенних районах міст і в місцях масових скупчень людей

Гвардійці не обмежуватимуть права і свободи українців - запевнили в МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України відреагували на зауваження громадян щодо самостійного патрулювання вулиць міст і населених пунктів військовослужбовцями Національної гвардії та озвучуваних побоювань, що вони матимуть необмежені повноваження і порушуватимуть права людей.

«Перш за все, хочемо вам нагадати, що у своїй діяльності Національна гвардія України керується виключно Конституцією України і законом про Національну гвардію! Тому гвардійці жодним чином не будуть використані для обмеження ваших прав і свобод!» - йдеться в повідомленні МВС.

У міністерстві підкреслюють, що, керуючись ст. 12 п. 2 закону про Нацгвардію, самостійні патрулі гвардійців на вулицях населених пунктів країни покликані забезпечувати охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян і держави від злочинних та інших протиправних посягань.

«Окремо нагадуємо, що патрулі гвардійців нестимуть службу в особливо криміногенних районах ваших міст і в місцях масових скупчень людей. У разі виникнення ситуації, яка може загрожувати вашому життю і здоров'ю, гвардійці обов'язково прийдуть вам на допомогу», - додають у МВС.

Також у повідомленні зазначається, що самостійні патрулі Нацгвардії діють у координації з Національною поліцією, «тому всі побоювання громадян щодо перевищення прав гвардійцями - абсолютно безпідставні».