У поліції відрапортували про зменшення злочинів

За минулий рік в Україні сталося злочинів на 14% менше

Минулого року кількість скоєних в Україні злочинів зменшилася на 14 відсотків. Про це у суботу на річній підсумковій колегії МВС України заявив очільник Нацполіції Сергій Князєв. «Число злочинів зменшилося майже на 78 тисяч, тобто на 14 %, в минулому році», - сказав Князєв. Він зазначив, що у органах Нацполіції загалом нараховується



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За минулий рік в Україні сталося злочинів на 14% менше

Минулого року кількість скоєних в Україні злочинів зменшилася на 14 відсотків. Про це у суботу на річній підсумковій колегії МВС України заявив очільник Нацполіції Сергій Князєв.

«Число злочинів зменшилося майже на 78 тисяч, тобто на 14 %, в минулому році», - сказав Князєв.

Він зазначив, що у органах Нацполіції загалом нараховується 126 тисяч штатних посад, 17 тисяч - це некомплект.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, посилаючись на дані дослідження зробленого у жовтні 2017 року, що рівень довіри населення до Нацгвардії становив 52,6 %, до ДСНС - 50,5 %, ДПСУ - 46,4 %, Нацполіції - 39,3 %.

Нагадаємо, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Євген Крапівін розвіяв сім найбільш поширених міфів про перетворення в системі Національної поліції України.

Джерело: Укрінформ