У поліції відрапортували про зменшення злочинів
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За минулий рік в Україні сталося злочинів на 14% менше
Минулого року кількість скоєних в Україні злочинів зменшилася на 14 відсотків. Про це у суботу на річній підсумковій колегії МВС України заявив очільник Нацполіції Сергій Князєв.
«Число злочинів зменшилося майже на 78 тисяч, тобто на 14 %, в минулому році», - сказав Князєв.
Він зазначив, що у органах Нацполіції загалом нараховується 126 тисяч штатних посад, 17 тисяч - це некомплект.
У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, посилаючись на дані дослідження зробленого у жовтні 2017 року, що рівень довіри населення до Нацгвардії становив 52,6 %, до ДСНС - 50,5 %, ДПСУ - 46,4 %, Нацполіції - 39,3 %.
Нагадаємо, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Євген Крапівін розвіяв сім найбільш поширених міфів про перетворення в системі Національної поліції України.
Джерело: Укрінформ