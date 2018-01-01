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    У поліції відрапортували про зменшення злочинів

    За минулий рік в Україні сталося злочинів на 14% менше
    Минулого року кількість скоєних в Україні злочинів зменшилася на 14 відсотків. Про це у суботу на річній підсумковій колегії МВС України заявив очільник Нацполіції Сергій Князєв. «Число злочинів зменшилося майже на 78 тисяч, тобто на 14 %, в минулому році», - сказав Князєв. Він зазначив, що у органах Нацполіції загалом нараховується
    • Сьогодні, 12:49
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    За минулий рік в Україні сталося злочинів на 14% менше

    Минулого року кількість скоєних в Україні злочинів зменшилася на 14 відсотків. Про це у суботу на річній підсумковій колегії МВС України заявив очільник Нацполіції Сергій Князєв.

    «Число злочинів зменшилося майже на 78 тисяч, тобто на 14 %, в минулому році», - сказав Князєв.

    Він зазначив, що у органах Нацполіції загалом нараховується 126 тисяч штатних посад, 17 тисяч - це некомплект.

    У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, посилаючись на дані дослідження зробленого у жовтні 2017 року, що рівень довіри населення до Нацгвардії становив 52,6 %, до ДСНС - 50,5 %, ДПСУ - 46,4 %, Нацполіції - 39,3 %.

    Нагадаємо, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Євген Крапівін розвіяв сім найбільш поширених міфів про перетворення в системі Національної поліції України.

    Джерело: Укрінформ

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