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    У Польщі на фабриці загинув українець

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    У Польщі на фабриці загинув українець

    Чоловіка затягнуло в механізм, він помер у лікарні

    На фабриці концерну LG біля Вроцлава, Польща, від важких виробничих травм помер 28-річний українець. Про це повідомляє видання Gazeta Wrocławska в понеділок, 19 серпня.

    Компанія LG Chem під Вроцлавом виробляє акумулятори для електромобілів.

    За інформацією видання, аварія на фабриці сталася в суботу на виробничій лінії. Чоловіка затягнуло в механізм. Він отримав дуже серйозну травму хребта. Машина затиснула йому грудну клітку і пошкодила ключицю, а оздобна пасмужка на шиї затиснула його горло.

    До лікарні чоловіка доправили у важкому стані. Лікарі не змогли врятувати йому життя - вранці в понеділок він помер.

    «Проводиться розслідування у цій справі. Поки рано говорити про деталі», - розповів Анджей Погорський, заступник регіонального інспектора праці у Вроцлаві. Справою зацікавилася також прокуратура.

    Раніше повідомлялося, що поблизу населеного пункту Тарнувка у Полковіцькому повіті, що у Польщі, під час розширення водосховища загинув заробітчанин з Тернопільської області.

     

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