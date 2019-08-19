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    Трагедія у Польщі: на роботі загинув заробітчанин з Тернопільщини

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    Трагедія у Польщі: на роботі загинув заробітчанин з Тернопільщини

    Чоловік був ветераном АТО

    Поблизу населеного пункту Тарнувка у Полковіцькому повіті, що у Польщі, під час розширення водосховища загинув заробітчанин з Тернопільської області.

    Про це пише upmp.news.

    Як було встановлено — поблизу двох вантажних автомобілів перебували українці віком від 25 до 38 років. За словами правоохоронців, у якийсь момент, з незрозумілих причин, один з вантажних мерседесів скотився вниз і наїхав на працівника. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть чоловіка.

    Загиблий 25-річний чоловік — уродженець міста Чорткова, на Тернопільщині, Андрій Савчук, який воював в зоні АТО в складі 54 бригади.

    Відповідне повідомлення з’явилося в місцевій групі «Чортків та Тернопільщина», повідомляє «Ternopil24».

    «Вчора в Польщі загинув у 25 років Савчук Андрій, який пройшов АТО у 54 бригаді з позивним «САВА». Вічна тобі память !!! …» – зазначив його знайомий Володимир Сітовський.

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