У Польщі нагородили українця за героїчний вчинок під час масштабної ДТП



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Андрій Сировацький з родиною

Андрій Сировацький проїжджав повз місця аварії і кинувся рятувати людей із задимлених автівок

У Польщі нагородили українського водія, який врятував людей під час масової ДТП. Андрій Сировацький допомагав витягати людей із задимлених автівок.

Про це повідомляє ТСН.

Голова уряду воєводства, у якому відбулася аварія, особисто вручив Сироватському диплом за мужність. «Я дякую, що можу познайомитися з такою людиною, як ви. Не тільки з сильною, але й з добросердечною», - заявив Ольгерд Геблевіч.

Нагадаємо, 9 червня водій вантажівки поблизу Щецина не встиг загальмувати і протаранив сім авто. Від удару деякі машини загорілися.

Сировацький саме проїжджав повз, зупинився, дістав вогнегасник зі своєї автівки і почав гасити полум’я. Потім чоловік кинувся рятувати людей із задимлених автівок. «Я побачив, як хтось із задимленої машини поклав руку на скло. Я не міг відчинити двері. Тоді розбив вікно і витягнув жінку. Потім була ще одна жінка, що заплуталася у паску безпеки. Інший водій автівки витягнув чоловіка, але того врятувати не вдалося», - пригадує українець.

Усього Сировацькому вдалося врятувати двох жінок і двох дітей. Тоді в аварію потрапили 16 людей, шестеро з них загинули.

Дружина і донька рятівника розповідають, що він досі картає себе за те, що не зміг урятувати всіх.

«Андрій не вагається, коли йдеться про життя людей», - каже дружина Сировацького.

Крім диплому, голова західно-поморського воєводства подарував сім’ї Сироватських тижневу путівку на курорт до польського Колобжега, а також пообіцяв поклопотати перед президентом Польщі про надання родині польського громадянства.