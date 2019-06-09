Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло
ДТП на на північному заході Польщі
З вантажівкою зіткнулося шість легкових автомобілів
У районі міста Щецін на північному заході Польщі на автомагістралі A6 зіткнулося сім автомобілів і спалахнула пожежа.
В результаті аварії загинуло шестеро осіб, 16 постраждало, інформує tvn24.pl.
Як інформується, ДТП сталася після 14-ї години (за київським часом). З вантажівкою зіткнулося шість легкових автомобілів. Унаслідок цього декілька автомобілів загорілося.
Після опанування вогню рятувальники на місці ДТП виявили шістьох загиблих.
З 16-ти постраждалих четверо потрапили до шпиталів, при цьому одна людина перебуває у тяжкому стані.
За інформацією місцевих рятувальників, наразі немає інформації, що серед загиблих є діти.
Дорога в районі зіткнення повністю заблокована.
Причини ДТП встановлює місцева прокуратура.