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    Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло

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    <p><span><span class="newssignature"><span>ДТП на на північному заході Польщі</span></span></span><o:p></o:p></p> - Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло

    ДТП на на північному заході Польщі

    Фото: BartekPiekarski

    З вантажівкою зіткнулося шість легкових автомобілів

    У районі міста Щецін на північному заході Польщі на автомагістралі A6 зіткнулося сім автомобілів і спалахнула пожежа.

    В результаті аварії загинуло шестеро осіб, 16 постраждало, інформує tvn24.pl.

    Як інформується, ДТП сталася після 14-ї години (за київським часом). З вантажівкою зіткнулося шість легкових автомобілів. Унаслідок цього декілька автомобілів загорілося.

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    Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло
    Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло
    Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло
    Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло
    Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло
    Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло
    Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло
    Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло
    Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло
    Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло

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