Жахлива ДТП у Польщі: сім авто загорілося, шестеро людей загинуло



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ДТП на на північному заході Польщі Фото: BartekPiekarski

З вантажівкою зіткнулося шість легкових автомобілів

У районі міста Щецін на північному заході Польщі на автомагістралі A6 зіткнулося сім автомобілів і спалахнула пожежа.

В результаті аварії загинуло шестеро осіб, 16 постраждало, інформує tvn24.pl.

Як інформується, ДТП сталася після 14-ї години (за київським часом). З вантажівкою зіткнулося шість легкових автомобілів. Унаслідок цього декілька автомобілів загорілося.