На Грецію обрушилася негода, загинули туристи



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За даними поліції, серед загиблих є туристи з Чехії, Румунії та Росії

В результаті сильного шторму, дощів і граду в адміністративному районі Халкідікі в Греції загинули шестеро людей, десятки постраждали.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевої поліції, серед загиблих є туристи з Чехії, Румунії та Росії.

Літня чеська пара загинула, коли сильний вітер зніс їх трейлер, а жінка і 8-річний хлопчик, обидва громадяни Румунії, були вбиті після обвалення даху ресторану в містечку Неа-Плагія.

Щонайменше двоє загиблих - росіяни, батько і син, вони загинули в результаті падіння дерева неподалік від готелю в містечку Неа-Потідея.

Близько 70 людей постраждали, у більшості з них різного роду переломи.

Нагадаємо, в Італії у місті Пескара випав аномальний град розміром з яйце, травмувавши 18 осіб.

Джерело: Кореспондент.net