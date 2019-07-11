На Грецію обрушилася негода, загинули туристи
За даними поліції, серед загиблих є туристи з Чехії, Румунії та Росії
В результаті сильного шторму, дощів і граду в адміністративному районі Халкідікі в Греції загинули шестеро людей, десятки постраждали.
Про це повідомляє Reuters.
За даними місцевої поліції, серед загиблих є туристи з Чехії, Румунії та Росії.
Літня чеська пара загинула, коли сильний вітер зніс їх трейлер, а жінка і 8-річний хлопчик, обидва громадяни Румунії, були вбиті після обвалення даху ресторану в містечку Неа-Плагія.
Щонайменше двоє загиблих - росіяни, батько і син, вони загинули в результаті падіння дерева неподалік від готелю в містечку Неа-Потідея.
Близько 70 людей постраждали, у більшості з них різного роду переломи.
Нагадаємо, в Італії у місті Пескара випав аномальний град розміром з яйце, травмувавши 18 осіб.
Джерело: Кореспондент.net