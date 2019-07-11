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    На Грецію обрушилася негода, загинули туристи

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    На Грецію обрушилася негода, загинули туристи

    За даними поліції, серед загиблих є туристи з Чехії, Румунії та Росії

    В результаті сильного шторму, дощів і граду в адміністративному районі Халкідікі в Греції загинули шестеро людей, десятки постраждали.

    Про це повідомляє Reuters.

    За даними місцевої поліції, серед загиблих є туристи з Чехії, Румунії та Росії.

    Літня чеська пара загинула, коли сильний вітер зніс їх трейлер, а жінка і 8-річний хлопчик, обидва громадяни Румунії, були вбиті після обвалення даху ресторану в містечку Неа-Плагія.

    Щонайменше двоє загиблих - росіяни, батько і син, вони загинули в результаті падіння дерева неподалік від готелю в містечку Неа-Потідея.

    Близько 70 людей постраждали, у більшості з них різного роду переломи.

    Нагадаємо, в Італії у місті Пескара випав аномальний град розміром з яйце, травмувавши 18 осіб.

    Джерело: Кореспондент.net

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