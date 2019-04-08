У Польщі вчителі вийдуть на безстроковий страйк



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Профспілки вимагають, щоб заробітну плату вчителів підвищили на 1000 злотих

Польські вчителі у понеділок, 8 квітня, планують вийти на безстроковий страйк. Профспілка польських вчителів і Форум профспілок поки не досягли компромісу з урядом в питанні збільшення заробітної плати вчителям.

Так, польський віце-прем'єр Беата Шидло запропонувала вчителям вже раніше оприлюднений план із п'яти пунктів і так званий суспільний контракт. У ньому передбачено збільшення робочого часу вчителів «біля дошки» з 18 до 22 або 24 годин в тиждень до 2023 року. Одночасно, повинна зростати їхня зарплата.

Лідер освітньої профспілки «Солідарність» Ришард Прокса сказав, що публічний договір принесе численні звільнення працівників і на це профспілка не погодиться.

А лідер Профспілки польських вчителів Славомир Броняж заявив, що немає ніяких обставин, ніяких передумов, які давали б підстави говорити про припинення страйку, запланованого на понеділок.

Як повідомлялося, профспілки вимагають, щоб заробітну плату вчителів підвищили на 1000 злотих (232 євро), в іншому випадку почнеться безстроковий страйк.

Профспілка польських вчителів повідомила, що до протесту хочуть приєднатися майже 80% шкіл, проте Міністерство національної освіти наводить інше число – майже 60%.

Нагадаємо, 1 квітня польський уряд не зміг домовитися з вчителями про скасування страйку.

Як відомо, у Польщі 79,5% шкіл та дитячих садків мають намір брати участь у безстроковому страйку 8 квітня.

Дата заявленого протесту припадає на початок іспитів у школах - 10, 11, 12, 15, 16 і 17 квітня, а також 6 травня.