  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Польщі вчителі вийдуть на безстроковий страйк

    • Розсилка
    У Польщі вчителі вийдуть на безстроковий страйк

    Профспілки вимагають, щоб заробітну плату вчителів підвищили на 1000 злотих

    Польські вчителі у понеділок, 8 квітня, планують вийти на безстроковий страйк. Профспілка польських вчителів і Форум профспілок поки не досягли компромісу з урядом в питанні збільшення заробітної плати вчителям.

    Так, польський віце-прем'єр Беата Шидло запропонувала вчителям вже раніше оприлюднений план із п'яти пунктів і так званий суспільний контракт. У ньому передбачено збільшення робочого часу вчителів «біля дошки» з 18 до 22 або 24 годин в тиждень до 2023 року. Одночасно, повинна зростати їхня зарплата.

    Читайте також

    Лідер освітньої профспілки «Солідарність» Ришард Прокса сказав, що публічний договір принесе численні звільнення працівників і на це профспілка не погодиться.

    А лідер Профспілки польських вчителів Славомир Броняж заявив, що немає ніяких обставин, ніяких передумов, які давали б підстави говорити про припинення страйку, запланованого на понеділок.

    Як повідомлялося, профспілки вимагають, щоб заробітну плату вчителів підвищили на 1000 злотих (232 євро), в іншому випадку почнеться безстроковий страйк.

    Профспілка польських вчителів повідомила, що до протесту хочуть приєднатися майже 80% шкіл, проте Міністерство національної освіти наводить інше число – майже 60%.

    Нагадаємо, 1 квітня польський уряд не зміг домовитися з вчителями про скасування страйку.

    Як відомо, у Польщі 79,5% шкіл та дитячих садків мають намір брати участь у безстроковому страйку 8 квітня.

    Дата заявленого протесту припадає на початок іспитів у школах - 10, 11, 12, 15, 16 і 17 квітня, а також 6 травня.

     

     

    Читайте також
    Польща зарплата профспілка страйк уряд вчитель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ