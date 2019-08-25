У Полтавські області горіли 49 га трави і очерету



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Рятувальники вже ліквідували вогонь, але ведуть спостереження

У суботу о 17:30 поблизу с. Березняки Хорольського району на заплаві річки Сула сталося загорання сухої трави та очерету. Про це повідомляє ДСНС.

О 20:40 пожежу локалізовано на площі близько 49 га.

Станом на 7:00 25 серпня відкритого вогню не спостерігається.

До гасіння залучено 30 осіб та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС 26 людей особового складу та 6 одиниць техніки.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Чорноморську Одеської області 24 серпня сталася масштабна пожежа у приміщенні дитячого розважального центру.

Згодом стало відомо, що під час гасіння пожежі у прибудові будинку побуту «Райдуга» в Чорноморську рятувальники евакуювали сімох людей з першого поверху будівлі.