У Полтавські області горіли 49 га трави і очерету
Рятувальники вже ліквідували вогонь, але ведуть спостереження
У суботу о 17:30 поблизу с. Березняки Хорольського району на заплаві річки Сула сталося загорання сухої трави та очерету. Про це повідомляє ДСНС.
О 20:40 пожежу локалізовано на площі близько 49 га.
Станом на 7:00 25 серпня відкритого вогню не спостерігається.
До гасіння залучено 30 осіб та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС 26 людей особового складу та 6 одиниць техніки.
Раніше ЗМІ повідомили, що у Чорноморську Одеської області 24 серпня сталася масштабна пожежа у приміщенні дитячого розважального центру.
Згодом стало відомо, що під час гасіння пожежі у прибудові будинку побуту «Райдуга» в Чорноморську рятувальники евакуювали сімох людей з першого поверху будівлі.