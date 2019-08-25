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    У Полтавські області горіли 49 га трави і очерету

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    У Полтавські області горіли 49 га трави і очерету

    Рятувальники вже ліквідували вогонь, але ведуть спостереження

    У суботу о 17:30 поблизу с. Березняки Хорольського району на заплаві річки Сула сталося загорання сухої трави та очерету. Про це повідомляє ДСНС.

    О 20:40 пожежу локалізовано на площі близько 49 га.

    Станом на 7:00 25 серпня відкритого вогню не спостерігається.

    До гасіння залучено 30 осіб та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС 26 людей особового складу та 6 одиниць техніки.

    Раніше ЗМІ повідомили, що у Чорноморську Одеської області 24 серпня сталася масштабна пожежа у приміщенні дитячого розважального центру.

    Згодом стало відомо, що під час гасіння пожежі у прибудові будинку побуту «Райдуга» в Чорноморську рятувальники евакуювали сімох людей з першого поверху будівлі.

    пожежа ДСНС рятувальники Полтавщина
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