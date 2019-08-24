Масштабна пожежа в Чорноморську: рятувальники повідомили подробиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причиною пожежі, за даними ДСНС, може бути порушення правил пожежної безпеки при експлуатації вентиляційної системи Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Складність гасіння пожежі була обумовлена швидким розповсюдженням вогню по дерев'яних конструкціях

Під час гасіння пожежі у прибудові будинку побуту «Райдуга» в Чорноморську рятувальники евакуювали сімох людей з першого поверху будівлі.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.

«24 серпня об 11:27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання в триповерховій будівлі на вул. Першого травня. Пожежа виникла на третьому поверсі прибудови до будинку побуту КП «Райдуга», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що складність гасіння пожежі була обумовлена швидким розповсюдженням вогню по дерев'яних конструкціях на велику площу, загрозою руйнування будівельних конструкцій прибудови та можливим перенесенням вогню на впритул розташовану будівлю будинку побуту.

Рятувальники локалізували пожежу о 13:45, о 14:24 її ліквідували на площі 350 кв м.

«Загиблих та постраждалих немає. Ймовірною причиною пожежі вважається порушення правил пожежної безпеки при експлуатації вентиляційної системи», - заявили в ДСНС.

На ліквідації пожежі від ДСНС працювали сім одиниць пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу, а також залучались працівники служб взаємодії.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Чорноморську Одеської області 24 серпня сталася масштабна пожежа у приміщенні дитячого розважального центру.