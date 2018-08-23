У Порошенка розповіли, хто вже привітав Україну з Днем Незалежності



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Зокрема, вітальний лист надійшов від королеви Великої Британії Єлизавети ІІ

Лідери країн світу надсилають на адресу президента України Петра Порошенка вітальні листи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Про це 23 серпня повідомляє прес-служба глави української держави.

Зазначається, що президента та український народ зі святом привітали Президент Республіки Корея Мун Дже-Ін, Королева Великої Британії Єлизавета ІІ, Король Королівства Саудівська Аравія Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, Спадкоємний Принц, Віце-прем’єр-міністр, Міністр оборони Королівства Саудівська Аравія Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, Король Марокко Мохаммед VI, Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков.

«З великою радістю надсилаю Вашій Високоповажності свої найщиріші привітання з нагоди Вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями лагідної долі та щастя народу України у наступному році», - йдеться у вітальному листі Єлизавети II.

Президент Республіки Корея Мун Дже-Ін у привітанні зазначив, що «протягом років наші країни будували тісні відносини дружби та співпраці у широкому колі питань».

«Я щиро сподіваюся, що у подальшому ми зможемо зміцнити відносини між нашими країнами шляхом взаємовигідної та орієнтованої на майбутнє співпраці, що сприятиме добробуту та щастю наших народів та поглибить наше взаєморозуміння та дружбу», - наголосив Мун Дже-Ін та побажав «нескінченного процвітання України».

Також надіслав привітання з національним святом Король Іспанії Феліпе VI та побажав миру і процвітання українському народові.

На адресу глави держави надійшли привітання з Днем Незалежності від Великого Герцога Люксембургу Анрі та Імператора Японії Акіхіто.

«З нагоди Дня Незалежності України я з великим задоволенням відправляю вам сердечні привітання та щирі побажання щастя та процвітання Вам та народу вашої країни», - йдеться у привітанні Імператора Японії.

Великий Герцог Люксембургу Анрі висловив найкращі побажання благополуччя та процвітання українському народу.

«Ми раді висловити Вам, ваше Високоповажносте, наші найтепліші вітання з нагоди святкування річниці Дня Незалежності Вашої держави та направити Вам наші найщиріші побажання міцного здоров’я та щастя, а народу та Уряду дружньої України – розвитку та процвітання», - йдеться у вітанні від Спадкоємного Принца, Віце-прем’єр-міністра, Міністра оборони Королівства Саудівська Аравія Мухаммеда бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауда.

Також вітання вже надійшли від Президента Мексиканських Сполучених Штатів Енріке Пенья Ньєто, Голови Державної ради і Ради Міністрів Республіки Куба Мігеля Діас-Канель Бермудеса, Президента Республіки Ірак Фуада Масума, Президента Республіки Бенін Патріса Талона, Президента Габонської Республіки Алі Бонго Ондімба, лідерів інших країн.

«Глави держав бажають дружньому народові України процвітання та благополуччя, а також висловлюють тверду прихильність зміцненню дружніх зв’язків та співробітництва з Україною на користь взаємного розвитку і добробуту», - зазначили в прес-службі президента України.

Нагадаємо, 24 серпня в Києві відбудеться військовий парад на честь 27-ї річниці Незалежності України. Міністр оборони Степан Полторак заявив, що на параді в Києві буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.