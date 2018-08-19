Міністр оборони розповів, яка техніка візьме участь у параді на День Незалежності



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Степан Полторак

У параді на День Незалежності візьмуть участь 18 іноземних делегацій

У параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак.

За його словами, саме така кількість техніки брала участь у тренуванні параду 18 серпня у Києві.

«Також під час першого тренування було представлено 250 одиниць техніки – нової техніки та техніки, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування, а також представлені перспективні зразки», - написав він у Facebook.

Під час параду 24 серпня бригадам, які брали та беруть участь в бойових діях на сході України, будуть надані почесні назви та вручені бойові прапори.

Цими днями ми очікуємо ще прибуття 18 іноземних делегацій з різних країн світу, які братимуть участь в параді, додав міністр.

У тренуванні 18 серпня взяли участь 4,5 тисячі військовослужбовців.

Раніше у центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

Зазначимо, військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58. З’явилося відео моменту ДТП.

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня незалежності, який відбудеться 24 серпня.

У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.