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    Міністр оборони розповів, яка техніка візьме участь у параді на День Незалежності

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    Степан Полторак - Міністр оборони розповів, яка техніка візьме участь у параді на День Незалежності
    Степан Полторак

    У параді на День Незалежності візьмуть участь 18 іноземних делегацій

    У параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак.

    За його словами, саме така кількість техніки брала участь у тренуванні параду 18 серпня у Києві.

    «Також під час першого тренування було представлено 250 одиниць техніки – нової техніки та техніки, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування, а також представлені перспективні зразки», - написав він у Facebook.

    Під час параду 24 серпня бригадам, які брали та беруть участь в бойових діях на сході України, будуть надані почесні назви та вручені бойові прапори.

    Цими днями ми очікуємо ще прибуття 18 іноземних делегацій з різних країн світу, які братимуть участь в параді, додав міністр.

    У тренуванні 18 серпня взяли участь 4,5 тисячі військовослужбовців.

    Раніше у центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

    Зазначимо, військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58. З’явилося відео моменту ДТП.

    Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня незалежності, який відбудеться 24 серпня.

    У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.

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