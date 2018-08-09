У Порошенка знають, хто голосуватиме за Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Гринів

«Знаєте, вже був такий подібний персонаж», - зауважив Гринів, коментуючи кандидатуру Зеленського

Головний технолог президентських кампаній Петра Порошенка, народний депутат від БПП Ігор Гринів вважає, що бажання українців проголосувати на виборах проти всіх «частково акумулюється саме в кандидатурі Зеленського».

Про це Гринів заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Знаєте, вже був такий подібний персонаж. Василь Противсіх. От знову в українській політиці з’явився віртуальний персонаж, який називається «проти всіх». Тобто бажання людей проголосувати проти всіх частково акумулюється саме в кандидатурі Зеленського. Я думаю, що це прояв достатньо виправданої реакції суспільства на політику як таку. Переконаний, що більшість цих людей будуть голосувати неявкою, а не бюлетенями. Більшість людей, які зараз в рейтингах віддають перевагу Зеленському, це ті люди, які хочуть показати дулю всім політикам», - сказав нардеп.

На думку Гриніва, «такі кампанії успішні на парламентських виборах».

«Це спроба зачепитися за майбутню парламентську кампанію. Тому зареєстрована вже партія «Слуга народу». Найцікавіші серії ми побачимо на парламентській кампанії», - зауважив політик.

Читайте також: Сергій Березенко: Не стану брехати. Перемоги Порошенка у першому турі не буде