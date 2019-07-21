  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У посольстві Туркменістану в РФ назвали чутками інформацію про смерть Бердимухамедова

    • Розсилка
    <p><span>Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня<o:p></o:p></span></p> - У посольстві Туркменістану в РФ назвали чутками інформацію про смерть Бердимухамедова

    Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня

    Раніше в низці ЗМІ та інтернет-виданнях з'явилася інформація нібито про смерть туркменського лідера

    Представник посольства Туркменістану в Росії категорично спростував чутки про смерть президента країни Гурбангули Бердимухамедова.

    «Це фальшивка. Це не інформація, а псевдоінформація, абсолютно не відповідає дійсності», - сказав представник посольства, якого цитує «Интерфакс».

    Раніше в низці ЗМІ та інтернет-виданнях з'явилася інформація нібито про смерть туркменського лідера.

    Зокрема, про смерть президента Туркменістану повідомив 21 липня політолог і директор Центру моніторингу євразійських проблем Аслан Рубан агентству «Говорить Москва».

    «Люди, які мені повідомили, вони живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Я коли запитав, чи точно це, вони сказали: є знайомі, які працюють в спецслужбах, вони передають, що так, це сталося, коли він вийшов у відпустку», - сказав Рубан.

    Зазначається, що Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня.

    Читайте також
    Росія смерть посольство Туркменістан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ