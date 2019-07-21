У посольстві Туркменістану в РФ назвали чутками інформацію про смерть Бердимухамедова



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Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня

Раніше в низці ЗМІ та інтернет-виданнях з'явилася інформація нібито про смерть туркменського лідера

Представник посольства Туркменістану в Росії категорично спростував чутки про смерть президента країни Гурбангули Бердимухамедова.

«Це фальшивка. Це не інформація, а псевдоінформація, абсолютно не відповідає дійсності», - сказав представник посольства, якого цитує «Интерфакс».

Раніше в низці ЗМІ та інтернет-виданнях з'явилася інформація нібито про смерть туркменського лідера.

Зокрема, про смерть президента Туркменістану повідомив 21 липня політолог і директор Центру моніторингу євразійських проблем Аслан Рубан агентству «Говорить Москва».

«Люди, які мені повідомили, вони живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Я коли запитав, чи точно це, вони сказали: є знайомі, які працюють в спецслужбах, вони передають, що так, це сталося, коли він вийшов у відпустку», - сказав Рубан.

Зазначається, що Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня.