У прифронтовій Авдіївці на добу вимкнуть воду



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7-8 серпня триватиме ремонт на Донецькій фільтрувальній станції

У прифронтовій Авдіївці щонайменше на добу - з 8.00 7 серпня до 10.00 8 серпня - призупинять водопостачання через проведення ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.

Про це повідомляє пресслужба військово-цивільної адміністрації Авдіївки.

«Шановні мешканці міста Авдіївка! 07.08.2019 року з 08.00 буде припинена подача води на місто у зв’язку з ремонтними роботами на ДФС. Запуск ДФС планується 08.08.2019 року з 10.00», - йдеться у повідомленні.

Крім того, пресслужба КП «Вода Донбасу» інформує про відсутність води у вівторок, 6 серпня, починаючи з 9.00: до закінчення ремонтних робіт на Великоанадольській фільтрувальній станції буде припинено подачу води до міст Волноваха і Докучаївськ, а також до низки сіл.

Сьогодні повідомлялося, що через аварію майже ціла вулиця в Києві залишилася без води.