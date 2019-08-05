Через аварію майже ціла вулиця в Києві залишилася без води



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкодження

Сьогодні, 5 серпня, на мережі холодного водопостачання у Солом’янському районі Києва сталася аварія. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Новопольова, 45, 46, 48 - 57а, 59 - 68, 70 - 81, 84, 86, 90, 92.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 1 серпня через аварії на мережі без водопостачання були будинки на шести вулицях столиці.

Нагадаємо, що Бортницька станція аерації повідомляє про значне збільшення кількості сміття, яке надходить на очисні споруди разом зі стічними водами.

В середньому за день на грабельне відділення БСА потрапляє близько 4,2 тонн сміття, значну частину якого операторам, що слідкують за роботою очисних решіток, доводиться відбирати вручну

Крім того, раніше «Київводоканал» висловив стурбованість у зв’язку з тим, що у Деснянському районі столиці, в межах охоронної зони Деснянської водопровідної станції «Київводоканалу», ведуться підготовчі роботи до будівництва. Це є нонсенсом та суперечить чинним санітарним правилам та нормам. Пошкодження водоводів чи створення проблем в роботі ковша несуть загрозу стабільному забезпеченню питною водою більшої частини Києва, зазначили у водоканалі.