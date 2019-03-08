У пунктах пропуску на лінії розмежування на Донбасі застрягли майже 300 автомобілів



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КПВВ «Майорськ» Фото: Радіо Свобода

Контрольні пропускні пункти працюють в штатному режимі

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

«Майорське» – 5/20; «Мар’їнка» – 80/40; «Новотроїцьке» – 30/45; «Гнутове» – 30/30, всього 280 транспортних засобів. На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався певним зменшенням у порівнянні з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідувало 32,3 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів:

«Майорське» – 7525 осіб та 1020 транспортних засобів;

«Мар’їнка» – 7630 осіб та 1455 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» – 6285 осіб та 1245 транспортних засобів;

«Гнутове» – 3275 осіб та 830 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» – 7615 осіб.

Також учора в КПВВ «Мар’їнка» та «Майорське» прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками фіскальної служби під час огляду двох автомобілів виявили товарів на загальну суму більше 90 тисяч гривень. Транспортними засобами намагалися незаконно перевезти імітаційну установку для вимірювання розходів на трубопроводах, мобільні телефони, плойку, електробритву, фітнес-браслет, флеш-карти пам’яті та парфуми в асортименті. Водіїв разом з автівками та вантажем передано працівникам ДФС для прийняття правового рішення.