Пункт пропуску Майорське хочуть закрити через обстріли бойовиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У штабі нагадують, що дорожній коридор Горлівка-Бахмут залишається одним з головних гуманітарних шляхів у Донецькій області

Пункт пропуску Майорське на Донбасі може бути закритий через обстріли з боку проросійських терористів.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook в середу, 15 серпня.

«Якщо провокаційні дії із загрозою для життя і здоров'я цивільного населення і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ, триватимуть і надалі, то з метою забезпечення безпеки громадян командувач об'єднаними силами буде змушений звернутися до тристоронньої контактної групи про закриття КПВВ у зв'язку з недотриманням російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

У штабі нагадують, що дорожній коридор Горлівка-Бахмут залишається одним з головних гуманітарних шляхів у Донецькій області, яким, рятуючись від складної соціально-економічної ситуації на тимчасово окупованих територіях України, користуються щомісяця понад 250 тисяч осіб.

«Але ... тільки за останні три місяці, з початку проведення операції Об'єднаних сил, у межах цього дорожнього коридору скоєно три провокаційні обстріли ... Останній з них стався 9 серпня, коли близько 6.30 сепаратисти зі стрілецької зброї і протитанкових ракет обстріляли на так званому нулі контрольний пост Майорське, який забезпечує функціонування дорожнього коридору», - зазначили в штабі ООС.

За даними українських військових, тоді в зоні ураження, крім прикордонного наряду, опинилися цивільні, які перетинали лінію зіткнення в обох напрямках. В результаті обстрілу пошкоджена інфраструктура самого КПВВ, частково зруйновані захисні споруди.