У пустелі Сахара випав сніг

Сніг розтанув у цей же день, 8 січня, коли температура повітря «прийшла в норму»

В Алжирі, в пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра випав сніг. Відповідні світлини фотографа Каріма Боучатата опублікував місцевий портал TSA Algerie. «У пустелі з'явився гарний пейзаж, де зустрілися м'якість золотих пісків і чистий білий сніг», - йдеться в описі до фотографій. За даними агентства, сніг розтанув у цей же день, 8



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Карім Боучатата Сніг в пустелі Сахара, 8 січня

Сніг розтанув у цей же день, 8 січня, коли температура повітря «прийшла в норму»

В Алжирі, в пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра випав сніг. Відповідні світлини фотографа Каріма Боучатата опублікував місцевий портал TSA Algerie.

«У пустелі з'явився гарний пейзаж, де зустрілися м'якість золотих пісків і чистий білий сніг», - йдеться в описі до фотографій.

За даними агентства, сніг розтанув у цей же день, 8 січня, коли температура повітря «прийшла в норму».

У минулому році сніг у Сахарі випав в грудні. Тоді аномалію також зобразив Карім Боучатата. Він зазначав, що не спостерігав сніг в цьому регіоні з 2013 року, і, за його словами, місцеві жителі були «дуже здивовані» такій погоді.

Нагадаємо, арктичне повітря заморозило США: температура повітря подекуди опустилася до -39.