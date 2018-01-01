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    У пустелі Сахара випав сніг

    Сніг розтанув у цей же день, 8 січня, коли температура повітря «прийшла в норму»
    В Алжирі, в пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра випав сніг. Відповідні світлини фотографа Каріма Боучатата опублікував місцевий портал TSA Algerie. «У пустелі з'явився гарний пейзаж, де зустрілися м'якість золотих пісків і чистий білий сніг», - йдеться в описі до фотографій. За даними агентства, сніг розтанув у цей же день, 8
    • Вчора, 21:57
    • Розсилка
    Сніг&nbsp;в пустелі Сахара, 8 січня
    Фото: Карім Боучатата
    Сніг в пустелі Сахара, 8 січня

    Сніг розтанув у цей же день, 8 січня, коли температура повітря «прийшла в норму»

    В Алжирі, в пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра випав сніг. Відповідні світлини фотографа Каріма Боучатата опублікував місцевий портал TSA Algerie.

    «У пустелі з'явився гарний пейзаж, де зустрілися м'якість золотих пісків і чистий білий сніг», - йдеться в описі до фотографій.

    За даними агентства, сніг розтанув у цей же день, 8 січня, коли температура повітря «прийшла в норму».

    У минулому році сніг у Сахарі випав в грудні. Тоді аномалію також зобразив Карім Боучатата. Він зазначав, що не спостерігав сніг в цьому регіоні з 2013 року, і, за його словами, місцеві жителі були «дуже здивовані» такій погоді.

    Нагадаємо,  арктичне повітря заморозило США: температура повітря подекуди опустилася до -39.

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