У пустелі Сахара випав сніг
- Вчора, 21:57
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Сніг розтанув у цей же день, 8 січня, коли температура повітря «прийшла в норму»
В Алжирі, в пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра випав сніг. Відповідні світлини фотографа Каріма Боучатата опублікував місцевий портал TSA Algerie.
«У пустелі з'явився гарний пейзаж, де зустрілися м'якість золотих пісків і чистий білий сніг», - йдеться в описі до фотографій.
За даними агентства, сніг розтанув у цей же день, 8 січня, коли температура повітря «прийшла в норму».
بالصور .. الثلوج تغطي صحراء عين الصفراءhttps://t.co/dSXdFZ0eZR pic.twitter.com/fp4VarqiBg— TSA عربي (@tsaarabi) 8 января 2018 г.
У минулому році сніг у Сахарі випав в грудні. Тоді аномалію також зобразив Карім Боучатата. Він зазначав, що не спостерігав сніг в цьому регіоні з 2013 року, і, за його словами, місцеві жителі були «дуже здивовані» такій погоді.
Нагадаємо, арктичне повітря заморозило США: температура повітря подекуди опустилася до -39.