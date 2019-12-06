У Раді створили нову депутатську групу – «Довіра»



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У парламенті на сьогодні є п'ять фракцій та дві групи

У парламенті з'явилось ще одне депутатське об'єднання

Народні депутати створили у Верховній Раді нову депутатську групу. Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков сьогодні під час ранкового засідання.

«Повідомляю про сформування та реєстрацію у Верховній Раді дев'ятого скликання депутатської групи «Довіра», до складу якої увійшли 17 нардепів», – зачитав Разумков.

Головою депутатської групи став Олег Кулініч, його заступником обрали Валерія Лунченка.

Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив перелік решти нардепів у своєму Telegram-каналі. «У Верховній раді з'явилася 7-а депутатська група – «Довіра». Нагадаю, зараз є 5 фракцій і 1 група, тепер з'явилася друга група», – написав нардеп.

Так, окрім голови Олега Кулініча та його заступника Валерія Лунченка до групи увійдуть: Павло Бакунець, Микола Люшняк, Василь Петьовка, Андрій Кіт, Валерій Давиденко, Борис Приходько, Роберт Горват, Сергій Шахов, Сергій Вельможний, Олександр Сухов, Максим Єфімов, Олександр Ковальов, Володимир Арешонков, Микола Бабенко, Андрій Іванчук.

Як повідомлялось, сьогодні під час ранкового засідання Верховної Ради спікер Дмитро Разумков присоромив нардепів за їхню поведінку під час заслуховування звіту міністра фінансів Оксани Маркарової у рамках години запитань до уряду.