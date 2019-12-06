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    Разумкову зателефонували «люди з Луганщини» і присоромили депутатів

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    Людина з Луганщини попросила Разумкова закликати парламентарів до порядку - Разумкову зателефонували «люди з Луганщини» і присоромили депутатів
    Людина з Луганщини попросила Разумкова закликати парламентарів до порядку

    «Шановні колеги, телефонують з регіонів і вказують на неподобство: коли виступає міністр, народні депутати хповодять себе не як державні діячі», - зазначив спікер

     Сьогодні під час ранкового засідання Верховної Ради спікер Дмитро Разумков присоромив нардепів за їхню поведінку під час заслуховування звіту міністра фінансів Оксани Маркарової у рамках години запитань до уряду.

    «Шановні колеги, телефонують з регіонів і вказують на неподобство: коли виступає міністр, народні депутати ходять і, м’яко кажучи, поводять себе не як державні діячі», - зазначив він.

    Разумков уточнив, що звертається до колег із різних фракцій так груп, і зокрема, до Нестора Шуфрича з «Опозиційного блоку – За життя».

    «Я зараз не пошуткував – мені пишуть, що щойно зателефонувала людина з Луганщини із проханням до спікера закликати парламентарів, щоб вони по-іншому ставилися до своїх колег із міністерств», - зазначив Разумков.

    Як повідомлялось, сьогодні під час виступу з трибуни Верховної Ради міністра фінансів Оксани Маркарової у рамках години запитань до уряду більшість місць у сесійній залі, на яких розміщуються нардепи від партії «Слуга народу», були порожніми. Разом із тим, як видно на фото, парламентарі, яким належать ці робочі місця, прийшли сьогодні на роботу - вони залишили свої речі на столах.

    Верховна Рада міністр депутат партії Дмитро Разумков Оксана Маркарова
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