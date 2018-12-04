У Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту»



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Беркутівці під час Революції гідності у Києві

Законопроектом пропонується заборонити виготовлення, поширення чи публічне використання символіки «Беркуту»

Народні депутати Мустафа Найєм (БПП) та Олена Сотник («Самопоміч») зареєстрували законопроект 9354 про засудження діяльності розформованих спецпідрозділів МВС «Беркут», які діяли під час подій Революції Гідності, а також заборону пропаганди їхньої символіки.

Про це в понеділок у Facebook повідомив депутат Мустафа Найєм.

«У п'ятницю ми разом з моєю колегою Оленою Сотник зареєстрували законопроект про заборону пропаганди діяльності та символіки підрозділів міліції «Беркут». Всьому цьому місце в музеях і на виставках», написав Найєм.

Законопроект пропонує засудити діяльність «Беркуту» під час подій Євромайдану, а також під час подій анексії Кримсього півострова, як протиправну та встановити законодавчу заборону пропаганди їхньої діяльності.

Відтак, законопроектом пропонується заборонити виготовлення, поширення чи публічне використання символіки «Беркуту», крім випадків, передбачених законом. За порушення цієї заборони передбачений штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені службовою особою, каратимуться штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під «символікою» «Беркуту» мають на увазі прапори, емблеми, нарукавні знаки або інша продукція, на яких зображено поєднання птаха й напису «Беркут», а також гасло спецпідрозділу «Вище беркута ніхто не літає».

Під «пропагандою» розуміється виготовлення, поширення чи публічне використання продукції, що містить символіку «Беркуту», а також використання правоохоронцями форменого одягу форми «Беркуту».

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

Джерело: Громадське