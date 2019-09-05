У РФ на 4,5 років засудили волонтера, який виходив на пікети за українських політв’язнів



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Костянтин Котов неодноразово влаштовував пікети на підтримку українських політв’язнів і моряків

Після оголошення вироку в суді почали скандувати «Ганьба»

Російського волонтера Костянтина Котова, який виходив на пікети на підтримку українських політв’язнів і відвідував їх у СІЗО, засудили до 4,5 роки в’язниці за «багаторазове порушення правил проведення публічних заходів».

Таке рішення ухвалив Тверський суд Москви.

Адвокатка волонтера Марія Ейсмонт заявила, що їм дали обмаль часу на ознайомлення з матеріалами справи та наголосила на тому, що суддя відмовився долучити і досліджувати один з ключових доказів невинуватості Костянтина — відеозапис, на якому видно, як Котов виходить з метро і нічого не скандує, а його без будь-якої причини затримують правоохоронці.

Після оголошення вироку в суді почали скандувати «Ганьба».

четыре года да три митинга pic.twitter.com/wjfJLkQgTR — Сологуб (@ivegottheflu) 5 сентября 2019 г.

Стаття 212 щодо реального ув’язнення за «багаторазове порушення правил проведення публічних заходів» з'явилася в Кримінальному кодексі Росії в 2014 році. Першим, кого засудили за нею, став активіст Ільдар Дадін, він отримав три роки колонії. У 2017 році Конституційний суд трохи «пом'якшив» її. Для застосування статті дії людини повинні «представляти небезпеку для суспільства». Після рішення Конституційного суду так звану «дадінську» статтю не застосовували два роки.

«Це такий спосіб, яким я можу допомогти українцям» — волонтери із Москви передали українським полоненим морякам передачі pic.twitter.com/gyHbkb2uAm — hromadske (@HromadskeUA) 16 апреля 2019 г.





Костянтин Котов неодноразово влаштовував пікети на підтримку українських політв’язнів і моряків, також він носив їм передачі.

27 липня у Москві відбувся несанкціонований мітинг з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів у Московську міську думу. Силовики затримали майже 1 400 людей.



