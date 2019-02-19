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    У РФ при знищенні хімічної зброї розікрали державні кошти

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    Процес знищення хімічної зброї&nbsp; - У РФ при знищенні хімічної зброї розікрали державні кошти
    Процес знищення хімічної зброї 

    Шкода від махінацій може становити до 30 млн. рублів

    Слідчий комітет РФ завершив розгляд справи проти компанії «Рус-строй-перспектива», яка була підрядником в цільовій програмі знищення запасів хімічної зброї. Про це пише видання «Коммерсантъ».

    Справа проти очільника компанії Олександра Бізова була виведена в окреме провадження в серпні 2017 року. Самого підозрюваного було заарештовано в березні 2018 року. 

    Слідчі з’ясували, що в 2014 році компанії «Рус-строй-перспектива» і «Экрос-Инжиниринг» вступила в змову із військовою частиною 55498 (Удмуртія), де знищувалися хімічні речовини зарин і люїзит із метою завищення вартості суми продукції для дезактивації отруйних речовин.

    Заподіяна шкода могла складати до 30 млн. рублів. На сьогодні іде судовий розгляд щодо представників компанії «Экрос-Инжиниринг», де і мають з’ясувати кінцеву суму шкоди. Адвокат Олександра Бізова заперечує факт наявності злочину, а отримані кошти вважає звичайною нормою прибутку.

    Раніше стало відомо, що у РФ при створенні аналогу американського телескопу Hubble розікрали виділені кошти. Розслідування почалося 24 грудня 2018 року по ст. 159 п. 4 Кримінального кодексу РФ – шахрайство в особливо великих розмірах. Роботи над проектом «Ультрафиолет» ведуться по контракту від 25 грудня 2012 року.

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