У РФ висунули остаточне обвинувачення всім 24 українським полоненим морякам



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Останнім обвинувачення в ході сьогоднішніх слідчих дій було висунуто моряку Андрію Артеменку

Координатор команди українських моряків адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.

Про це адвокат написав у Facebook.

«Слідче управління ФСБ Росії висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. Обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збиранням і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи», - пише Полозов.

Він уточнив, що останнім обвинувачення в ході сьогоднішніх слідчих дій було висунуто моряку Андрію Артеменку.

За словами адвоката, ймовірно наступного тижня слідство звернеться у Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених. Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.