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    У РФ висунули остаточне обвинувачення всім 24 українським полоненим морякам

    • Розсилка
    У РФ висунули остаточне обвинувачення всім 24 українським полоненим морякам

    Останнім обвинувачення в ході сьогоднішніх слідчих дій було висунуто моряку Андрію Артеменку

    Координатор команди українських моряків адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.

    Про це адвокат написав у Facebook.

    «Слідче управління ФСБ Росії висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. Обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збиранням і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи», - пише Полозов.

    Він уточнив, що останнім обвинувачення в ході сьогоднішніх слідчих дій було висунуто моряку Андрію Артеменку.

    За словами адвоката, ймовірно наступного тижня слідство звернеться у Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених. Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.

    25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси в Маріуполь. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

    Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони знаходяться у СІЗО в Москві.

    25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.

     

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