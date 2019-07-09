У РФ висунули остаточне обвинувачення всім 24 українським полоненим морякам
Останнім обвинувачення в ході сьогоднішніх слідчих дій було висунуто моряку Андрію Артеменку
Координатор команди українських моряків адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.
Про це адвокат написав у Facebook.
«Слідче управління ФСБ Росії висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. Обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збиранням і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи», - пише Полозов.
Він уточнив, що останнім обвинувачення в ході сьогоднішніх слідчих дій було висунуто моряку Андрію Артеменку.
За словами адвоката, ймовірно наступного тижня слідство звернеться у Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених. Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.
Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони знаходяться у СІЗО в Москві.
25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.