На Русанівському озері в Києві екологічна катастрофа: стався масовий мор риби



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Вздовж берега лежать понад 200 мертвих туш товстолобика та коропа Фото: ТСН

Причину загибелі риби визначать екологи

На Русанівському озері у Києві стався масовий мор риби, яка почала гнити і смердіти.

Вздовж берега лежать понад 200 мертвих туш товстолобика та коропа, перетворюючи улюблене місце відпочинку місцевих мешканців на звалище дохлої риби.

Активісти викликали на місце події екологів, які взяли на експертизу проби води, щоб з’ясувати причини загибелі риби, повідомляє ТСН.

«Зараз йдуть замори у невеликих водоймах у Києві. Маловодний рік, малий снігозапас, знижений рівень ґрунтових вод. Якщо їх недостатньо, концентрація хімічних елементів може бути підвищена, недостатньо кисню в воді», - пояснив начальник відділу охорони навколишнього середовища КП «Плесо» Костянтин Мовчан.

Своєю чергою місцеві жителі вважають, що винними у загибелі риби є будівельники, які через озеро вже другий рік зводять міст.

«Мені 40 років, за своє життя я таке спостерігаю вперше, кажуть, задуха, риба задихнулася. За більш сильних морозів і більш товстої криги такого ніколи не було. Вони зі своїми цементними домішками, хімія, бетон - це все потрапило в котлован, і вони звідти відкачують цю воду, звідки стільки дохлої риби», - запевняє житель Русанівських садів Станіслав Яблонський.

Кияни побоюються, що брудна вода із цементом та залишками палива може потрапити і в Дніпро, тож екологічна катастрофа може набути більш серйозних масштабів.

Нагадаємо, 26 січня на столичних Теремках через прорив теплотраси в озеро вилилася гаряча вода. Через надзвичайну подію у водоймі загинули черепахи і риби: вони буквально зварилися живцем в окропі