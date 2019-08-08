У Римі туристам заборонили сидіти на Іспанських сходах



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Іспанські сходи відомі тим, що їх знімали у фільмі «Римські канікули» з Одрі Хепберн

Поліція розпочала патрулювання біля Іспанських сходів, щоб домогтися виконання заборони

У Римі з 8 серпня влада заборонила сидіти, їсти та пити на знаменитих Іспанських сходах.

Порушення заборони може призвести до штрафу в розмірі до 400 євро, повідомляє АР.

Поліція розпочала патрулювання біля Іспанських сходів, щоб домогтися виконання заборони.

Фото: АР

Іспанські сходи були побудовані архітектором Франческо де Санктісом між 1723 і 1726 роками. Вони пов'язують вхідний портал церкви Триніта деї Монті та Іспанську площу.

Сходи відомі тим, що їх знімали у фільмі «Римські канікули» з Одрі Хепберн.

Як відомо, в Римі влада міста заборонила купатися у фонтанах, набирати або виливати з них воду, чи збиратися на них, однак кидати монетки у них дозволяється.

Джерело: Європейська правда