У Римі туристам заборонили сидіти на Іспанських сходах
Поліція розпочала патрулювання біля Іспанських сходів, щоб домогтися виконання заборони
У Римі з 8 серпня влада заборонила сидіти, їсти та пити на знаменитих Іспанських сходах.
Порушення заборони може призвести до штрафу в розмірі до 400 євро, повідомляє АР.
Поліція розпочала патрулювання біля Іспанських сходів, щоб домогтися виконання заборони.
Іспанські сходи були побудовані архітектором Франческо де Санктісом між 1723 і 1726 роками. Вони пов'язують вхідний портал церкви Триніта деї Монті та Іспанську площу.
Сходи відомі тим, що їх знімали у фільмі «Римські канікули» з Одрі Хепберн.
Як відомо, в Римі влада міста заборонила купатися у фонтанах, набирати або виливати з них воду, чи збиратися на них, однак кидати монетки у них дозволяється.
Джерело: Європейська правда