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    У Рівному СБУ викрила на хабарі військовослужбовця

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    У Рівному СБУ викрила на хабарі військовослужбовця
    Фото: Прес-група УСБУ в Рівненській області

    За $900 командир взводу однієї з військових частин обіцяв сприяти у «вирішенні питання» щодо призову чоловіка на військову службу за контрактом

    Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі командира взводу однієї з військових частин Рівненської області. Про це повідомляє прес-група УСБУ в Рівненській області в Facebook.

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    Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець вимагав від місцевого жителя $900. За вказану суму зловмисник обіцяв сприяти у «вирішенні питання» щодо призову чоловіка на військову службу за контрактом. Співробітники СБУ задокументували отримання фігурантом справи чотирьохсот американських доларів у гривневому еквіваленті.

    Правоохоронці затримали військового згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці після одержання другої частини хабара у розмірі $500 у гривневому еквіваленті.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину.

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