На Луганщині оголошено про підозру сімом організаторам псевдореферендуму



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Серед підозрюваних, зокрема, мешканка Новодружеська, затримана співробітниками української спецслужби після того як чотири роки переховувалася від правоохоронців на території Росії

За матеріалами Служби безпеки України сімом організаторам псевдореферендуму у Луганській області оголошено про підозру в скоєнні злочину. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у травні 2014 року сім місцевих жителів взяли активну участь в організації роботи так званих «виборчих дільниць» у населених пунктах Новоайдарського, Попаснянського районів та у місті Новодружеськ.

Також зловмисники проводили антиукраїнську агітацію серед мешканців регіону на підтримку терористичної організації «ЛНР».

З початку цього року слідчі СБУ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні матеріали стосовно всіх фігурантів справ.

Серед підозрюваних, зокрема, мешканка Новодружеська, затримана співробітниками української спецслужби після того як чотири роки переховувалася від правоохоронців на території РФ.

Зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

У 2018-2019 роках за матеріалами СБУ в Луганській області до різних строків покарання засуджено майже тридцять організаторів так званого «референдуму». Ще понад 60 матеріалів кримінальних проваджень знаходяться на розгляді у судових органах.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.