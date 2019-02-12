На Одещині оперуповноважений вимагав хабарі за непритягнення за вигадані злочини



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Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

За даними СБУ, вартість «послуг» зловмисника становила від тисячі доларів США

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах оперуповноваженого одного із райвідділів Головного управління Національної поліції в Одеській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець створював штучні ситуації, під час яких вимагав від громадян гроші за непритягнення до відповідальності за нібито причетність до скоєних правопорушень. Вартість «послуг» зловмисника становила від тисячі доларів США. У випадку несплати грошей поліцейський погрожував кримінальним переслідуванням за фальсифікованими матеріалами про злочин.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання посадовцем від місцевого жителя першої частини неправомірної вигоди в розмірі триста американських доларів. За вказану суму поліцейський обіцяв повернути заявнику паспорт громадянина України, вилучений у чоловіка за начебто скоєне правопорушення.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Фігуранту справи заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо оголошення у розшук.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.