У Рівному вандали поглумилися над портретами загиблих героїв АТО



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Зловмисники облили рідиною червоного кольору, схожою на сік, два портрети Героїв АТО і частково саму стелу Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

Правоохоронці розшукують зловмисників

У Рівному невідомі зловмисники облили рідиною червоного кольору, схожою на сік, портрети загиблих Героїв АТО.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Випадок стався на вулиці 16 Липня. Повідомлення про акт вандалізму надійшов правоохоронцям вранці в середу, 28 серпня.

«На місце події виїхали слідчо-оперативна група та начальник Рівненського відділу поліції Василь Зелінський. За результатами огляду встановлено, що внаслідок хуліганських дій зловмисники облили рідиною червоного кольору, схожою на сік, два портрети Героїв АТО і частково саму стелу», - заявили в поліції.

Повідомляється, що працівники відділу криміналістичного забезпечення з’ясовують походження речовини.

Відомості за фактом хуліганства внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Слідчі дії та розшукові заходи тривають.

Нагадаємо, у Сумах затримали чоловіка, який вчинив наругу над могилою загиблого бійця АТО.