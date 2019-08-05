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    Поліція у Сумах затримала вандала, який поглумився над могилою бійця АТО

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    У Сумах чоловік осквернив могилу загиблого бійця АТО - Поліція у Сумах затримала вандала, який поглумився над могилою бійця АТО
    У Сумах чоловік осквернив могилу загиблого бійця АТО

    Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри за скоєний злочин

    У Сумах затримали чоловіка, який вчинив наругу над могилою загиблого бійця АТО. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

    Подія сталася 4 серпня. У поліцію надійшло повідомлення, що невідомий зламав хрест на могилі одного з військових АТО, похованих на Алеї Героїв.

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    Викрили зловмисника в той же день за допомогою камер відеоспостереження, встановлених на Алеї Героїв центрального міського кладовища.

    Ним виявився 48-річний житель обласного центру, який має розлад психічного здоров'я. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри за скоєний злочин.

    Згідно з чинним законодавством, за статтею «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або тілом померлого», зловмисникові може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

     

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