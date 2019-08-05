Поліція у Сумах затримала вандала, який поглумився над могилою бійця АТО



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У Сумах чоловік осквернив могилу загиблого бійця АТО

Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри за скоєний злочин

У Сумах затримали чоловіка, який вчинив наругу над могилою загиблого бійця АТО. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася 4 серпня. У поліцію надійшло повідомлення, що невідомий зламав хрест на могилі одного з військових АТО, похованих на Алеї Героїв.

Викрили зловмисника в той же день за допомогою камер відеоспостереження, встановлених на Алеї Героїв центрального міського кладовища.

Ним виявився 48-річний житель обласного центру, який має розлад психічного здоров'я. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри за скоєний злочин.

Згідно з чинним законодавством, за статтею «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або тілом померлого», зловмисникові може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.