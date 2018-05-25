У РНБО стурбовані загостренням ситуації з обстрілами на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Є загиблі не тільки серед військових, але й серед мирного населення

На Донбасі протягом тижня сталася найбільша за останні півроку кількість обстрілів бойовиками не лише позицій Збройних Сил України, а й населених пунктів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, який 25 травня прибув на українські позиції в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

«Використовується заборонена Мінськими угодами артилерія, танки, реактивні системи залпового вогню», - повідомив Турчинов, якого цитує прес-служба РНБО.

За його словами, обстріли української території велися на глибину до 30 кілометрів, внаслідок чого були знищені цивільна інфраструктура, є загиблі не тільки серед військових, але й серед мирного населення.

Крім того, глава РНБО повідомив, що українська розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ у безпосередній близькості до українсько-російського кордону, що свідчить «про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій та наступальних дій, які можуть розпочатися в будь-який час».

У зв’язку з цим Турчинов провів нараду з військовим керівництвом та керівниками силових структур.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики обстріляли селище Стара Миколаївка під окупованою Горлівкою.