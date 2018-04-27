У РНС розказали, як викрадених соратників Саакашвілі «підвезли» літаком Нацгвардії

Офіс омбудсмена через сім місяців після інциденту надав офіційну інформацію

У Державній міграційній службі і Головному управлінні Нацгвардії підтвердили, що викрадених грузинів-соратників лідера Руху нових сил Михайла Саакашвілі депортували літаком Нацгвардії. Про це йдеться в отриманій через сім місяців після інциденту офіційній інформації від представника Уповноваженого ВРУ з прав людини, повідомляє 27 квітня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Facebook Цві Аріелі Затримання Рубашвілі у Києві

Офіс омбудсмена через сім місяців після інциденту надав офіційну інформацію

У Державній міграційній службі і Головному управлінні Нацгвардії підтвердили, що викрадених грузинів-соратників лідера Руху нових сил Михайла Саакашвілі депортували літаком Нацгвардії.

Про це йдеться в отриманій через сім місяців після інциденту офіційній інформації від представника Уповноваженого ВРУ з прав людини, повідомляє 27 квітня прес-служба Руху нових сил.

У документі зазначається, що 21 жовтня 2017 року трьох громадян Грузії, прибічників РНС та Саакашвілі, незаконно викрали та примусово вивезли літаком Ан-74, що належить Нацгвардії України.

«Тільки через сім місяців через Уповноваженого з прав людини вдалося офіційно отримати відповідь про те, як та за який рахунок вивозили з України викрадених 21.10.2017 громадян Грузії. Виявляється, їх просто «підвезли» літаком Ан-74, який належить Національній гвардії України», - заявив адвокат Павло Богомазов.

Зокрема, згідно відповіді Головного управління Нацгвардії України, літак Ан-74 здійснив рейс «з метою забезпечення візиту делегації Міністерства внутрішніх справ України до міста Тбілісі».

«Цей літак призначений виключно для перевезення особового складу та вантажів Нацгвардії, СБУ, МВС. Однак літак як державне майно незаконно використали у політичних цілях», - заявили у РНС.

Крім того, Державна міграційна служба стверджує, що 21.10.2017 троє громадян Грузії «вилетіли з України повітряним транспортним сполученням «Київ-Тбілісі».

«Тобто нібито грузинів ніхто не змушував робити виліт, нібито вони самі вилетіли. Проте насправді їх викрали на вулиці та силою, з мішками на голові та кайданках, відправили до Грузії, за особистим розпорядженням Порошенка», - відзначають у партії.

Нагадаємо, 21 жовтня 2017 року громадяни Грузії Давід Макішвілі, Міхеіл Абзіанідзе та Георгій Рубашвілі були депортовані Державною міграційною службою України в Тбілісі.