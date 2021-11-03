У родині Антіна Мухарського сталося горе

Помер Народний артист України Дмитро Мухарський

У Києві помер український режисер, народний артист України Дмитро Мухарський, батько співака та актора Антона Мухарського. Про смерть Мухарського повідомив його син письменник і музикант Антін Мухарський на своїй сторінці в Facebook.

«Прощавай, тато! Спасибі за життя!» – написав він.

Антін також розповів про останній день батька, який разом з дружиною і молодшим сином пішли в кіно, а потім в ресторан. Вони встигли ще погуляти по торговому центру.

А потім стався інсульт. Дмитру зробили складну операцію, ввели в штучну кому, але через кілька днів він помер. Про страшну новину Антіну розповіла мама по телефону.

«Кажуть, «світ спорожнів без тебе»... Ні, тато, це не так! Ти залишив після себе світ сповнений щастя, добра і любові! Життя дійсно прекрасне, оскільки ти робив його таким усі роки свого життя, а Бог тобі відпустив їх майже 90!!!» – зазначив Мухарський.

Він також розповів, що всі захоплювалися тим, як його батько тримав себе в бездоганній фізичній формі. До кінця життя він робив жим штанги лежачи, а в 75 років став чемпіоном з бодібілдингу серед ветеранів.

«Батько поставив десятки театралізованих вистав і козацьких свят по всій Україні. Організував тисячі концертів. А ще він умів розповідати історії так, що всі хапалися за животи, умліваючи у конвульсіях сміху», – додав він.

Прощання з Мухарським призначене на п'ятницю, 5 листопада.

Дмитро Мухарський – український режисер, народний артист України, заслужений артист УРСР, професор, лауреат і переможець кінофестивалів. Режисер-постановник та автор сценаріїв десятків міжнародних, республіканських, всеукраїнських фестивалів і свят, серед яких «Кримські зорі» та «Слов’янський базар», дні міст, святкові концерти у палаці «Україна», «Кримські зорі».

Як автор сценарію та режисер постановник Дмитро Мухарський займався препродакшеном художньо-історичного фільму «Я – Бандера». Фільм має висвітлити багато досі невідомих біографічних відомостей про Степана Бандеру. Джерелом для цього виступають архівні документи. У 2019 році проєкт фільму отримав нове дихання – виграв грант УКФ 590 тис. грн на препродакшн. Робота над фільмом через відсутність фінансування була призупинена більш ніж на півтора року.

Режисерові було 86 років.