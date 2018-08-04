У Роменській колонії затримали ділка, який носив ув’язненим наркотики
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Розмір грошової винагороди за кожну «передачу» становив близько двох тисяч гривень
На Сумщині СБУ затримала начальника одного з відділень відділу соціально-виховної та психологічної роботи Роменської виправної колонії, який систематично постачав ув`язненим наркотичні засоби та заборонені до обігу предмети.
Про це 4 серпня повідомляє прес-центр СБУ.
«Кошти ділок отримував від родичів ув’язнених на банківський рахунок. Розмір грошової винагороди за кожну таку «передачу» становив близько двох тисяч гривень», - заявили в СБУ.
Правоохоронці затримали зловмисника після чергової спроби пронести на територію колонії близько 140 грамів канабісу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.
Раніше повідомлялося, що 36-річний мешканець Львівщини організував масштабний наркобізнес з багатомільйонним оборотом.