У Роменській колонії затримали ділка, який носив ув’язненим наркотики



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Фото: СБУ

Розмір грошової винагороди за кожну «передачу» становив близько двох тисяч гривень

На Сумщині СБУ затримала начальника одного з відділень відділу соціально-виховної та психологічної роботи Роменської виправної колонії, який систематично постачав ув`язненим наркотичні засоби та заборонені до обігу предмети.

Про це 4 серпня повідомляє прес-центр СБУ.

«Кошти ділок отримував від родичів ув’язнених на банківський рахунок. Розмір грошової винагороди за кожну таку «передачу» становив близько двох тисяч гривень», - заявили в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника після чергової спроби пронести на територію колонії близько 140 грамів канабісу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.

Раніше повідомлялося, що 36-річний мешканець Львівщини організував масштабний наркобізнес з багатомільйонним оборотом.