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    У Росії дівчинка випала з четвертого поверху, але змогла піднятися і піти додому

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    У Росії дівчинка випала з 4 поверху і вижила - У Росії дівчинка випала з четвертого поверху, але змогла піднятися і піти додому
    У Росії дівчинка випала з 4 поверху і вижила
    Фото: YouTube

    Шестирічну дитину, яка впала з висоти, врятував від смерті глибокий сніг

    У російському місті Томськ шестирічна дівчинка впала з 4 поверху багатоповерхівки і вижила. На відео, яке з’явилося на YouTube видно, що дівчина змогла самостійно піднятися після падіння, і забігти до під’їзду.

    Пізніше після того що сталося дитині стало погано, її госпіталізували до реанімації. Зараз дівчинці вже краще. У департаменті охорони здоров’я Томської області повідомили, що інцидент стався ввечері 21 листопада. «Ніч дитина провела в реанімації, де лікарям вдалося стабілізувати стан маленької пацієнтки», - сказали в прес-службі.

    Теги: YouTube
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