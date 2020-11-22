У Росії дівчинка випала з четвертого поверху, але змогла піднятися і піти додому

Шестирічну дитину, яка впала з висоти, врятував від смерті глибокий сніг

У російському місті Томськ шестирічна дівчинка впала з 4 поверху багатоповерхівки і вижила. На відео, яке з’явилося на YouTube видно, що дівчина змогла самостійно піднятися після падіння, і забігти до під’їзду.

Пізніше після того що сталося дитині стало погано, її госпіталізували до реанімації. Зараз дівчинці вже краще. У департаменті охорони здоров’я Томської області повідомили, що інцидент стався ввечері 21 листопада. «Ніч дитина провела в реанімації, де лікарям вдалося стабілізувати стан маленької пацієнтки», - сказали в прес-службі.