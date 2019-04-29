У Румунії в ДТП загинув відомий модельєр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дизайнеру одягу Развану Чіобану було 43 роки

Свідки аварії припускають, що румунський дизайнер одягур Резван Чобану заснув за кермом, перш ніж транспортний засіб кілька разів перекинувся і зупинився на полі

В окрузі Констанца в Румунії у понеділок вранці при ДТП загинув модельєр Разван Чіобану. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Digi 24.

«Модельєр Разван Чіобану помер у понеділок вранці в ДТП в окрузі Констанца, після того, як автомобіль, яким він керував, врізався у кілька дерев. Його тіло було знайдено поруч з автомобілем. Він повертався з вечірки, з приморського клубу», - йдеться в повідомленні.

Люди, які бачили аварію, думають, що модельєр заснув за кермом, перш ніж транспортний засіб кілька разів перекинувся і зупинився на полі.

Крім того, Чобану не пристібнув пасок безпеки, повідомляє видання з посиланням на HotNews. Через це, а також через швидкість водія викинуло з машини, і він загинув місці.

Авто, яким він керував, належала другу з міста Келераші. У машині були виявлені два документи, що засвідчують особу: один дизайнера, а інший – власника. У машині Чобану був сам.

Поліцейські продовжують перевірку, щоб визначити точні обставини, за яких сталася аварія, пише видання.

Дизайнеру було 43 роки.