У Румунії в ДТП загинув відомий модельєр
-
Розсилка
Свідки аварії припускають, що румунський дизайнер одягур Резван Чобану заснув за кермом, перш ніж транспортний засіб кілька разів перекинувся і зупинився на полі
В окрузі Констанца в Румунії у понеділок вранці при ДТП загинув модельєр Разван Чіобану. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Digi 24.
«Модельєр Разван Чіобану помер у понеділок вранці в ДТП в окрузі Констанца, після того, як автомобіль, яким він керував, врізався у кілька дерев. Його тіло було знайдено поруч з автомобілем. Він повертався з вечірки, з приморського клубу», - йдеться в повідомленні.
Люди, які бачили аварію, думають, що модельєр заснув за кермом, перш ніж транспортний засіб кілька разів перекинувся і зупинився на полі.
Крім того, Чобану не пристібнув пасок безпеки, повідомляє видання з посиланням на HotNews. Через це, а також через швидкість водія викинуло з машини, і він загинув місці.
Авто, яким він керував, належала другу з міста Келераші. У машині були виявлені два документи, що засвідчують особу: один дизайнера, а інший – власника. У машині Чобану був сам.
Поліцейські продовжують перевірку, щоб визначити точні обставини, за яких сталася аварія, пише видання.
Дизайнеру було 43 роки.